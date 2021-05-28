Фанаты устроили массовую драку перед финалом «Лиги чемпионов»

Фанаты английских футбольных клубов «Челси» и «Манчестер Сити» устроили массовые столкновения в португальском Порту в преддверии финала «Лиги чемпионов», сообщает Daily Mail

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В одной из стычек приняли участие более 30 человек. Фанаты начали бросать друг в друга стулья из ближайшего бара.

На место потасовки прибыли полицейские, они разделили английских болельщиков на две группы, чтобы прекратить столкновения.

Кроме того, накануне вечером фанаты устроили стычки с полицией. В 22.30 закрылись местные бары, и агрессивные болельщики одновременно оказались на улицах. Они устраивали потасовки как друг с другом, так и с дежурящими в городе правоохранителями.

Третью массовую драку пришлось разгонять военной полиции с дубинками. При этом информации о серьезно пострадавших в потасовках, сообщений об арестах и предъявлении обвинений не поступало.

Как сообщал «Рамблер», финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Драгау» в 22:00 мск.