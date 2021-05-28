Мухин посвятил пост об уходе из «Локомотива» фанатам

Напомним, 15 мая «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. Сумма сделки по футболисту оценивается примерно в 15 млн рублей.