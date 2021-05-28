Мухин посвятил пост об уходе из «Локомотива» фанатам

«Сегодня я покидаю «Локомотив», где провёл два счастливых года. Хочу выразить огромную благодарность команде, тренерскому штабу и болельщикам! Здесь состоялись мои первые шаги в большом футболе. Это было бы невозможно без поддержки команды, веры тренеров и болельщиков. Для меня было невероятной честью и гордостью находиться в клубе, выходить на поле в майке «Локомотива». Не буду скрывать, что до последнего думал, что смогу остаться в клубе. Но этот пост я хочу посвятить команде и болельщикам, а не руководству. Ничего не может перекрыть моё исключительное уважение к «Локомотиву», — написал Мухин в своём «инстаграме».