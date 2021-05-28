Мухин подписал пятилетний контракт с ЦСКА

Напомним, что Мухин выступал за главную команду "Локомотива" с сезона-2020/2021. Он является воспитанником "Крыльев Советов"
. Игрок провел в прошедшем сезоне за "железнодорожников" 15 матчей и не отметился в них результативными действиями. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича
заняли третье место в турнирной таблице и завоевали право участвовать в групповом этапе Лиги Европы благодаря победе в Кубке России. ЦСКА занял шестое место и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.