Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Мухин подписал пятилетний контракт с ЦСКА

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Полузащитник сборной России Максим Мухин перешел из стана московского "Локомотива" в ЦСКА. По официальной информации, опубликованной армейским клубом, 19-летний хавбек подписал трудовое соглашение сроком на пять лет.
Мухин подписал пятилетний контракт с ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, что Мухин выступал за главную команду "Локомотива" с сезона-2020/2021. Он является воспитанником "Крыльев Советов". Игрок провел в прошедшем сезоне за "железнодорожников" 15 матчей и не отметился в них результативными действиями. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича заняли третье место в турнирной таблице и завоевали право участвовать в групповом этапе Лиги Европы благодаря победе в Кубке России. ЦСКА занял шестое место и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
Ранее сообщалось, что агент форварда московского "Локомотива" Эдера Луи Эванс рассказал о будущем своего клиента.
Футбол,Марко Николич,Максим Мухин,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Локомотив,ЦСКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители