Россия открыла безвизовый въезд для болельщиков ЕВРО-2020

Иностранные зрители, принимающим участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, могут въехать на территорию России по паспорту болельщика без дополнительного оформления документов с 29 мая, сообщило Минцифры.
Отмечается, что паспорта болельщика, полученные для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, не дают права прохода на матчи Евро-2020.
Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.