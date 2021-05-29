Россия открыла безвизовый въезд для болельщиков ЕВРО-2020

Иностранные зрители, принимающим участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, могут въехать на территорию России по паспорту болельщика без дополнительного оформления документов с 29 мая, сообщило Минцифры.

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«Порядок въезда действует с 00.00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча в 23.59 2 июля 2021 года. Для прохода на стадион зрители вместе с билетом на матч должны предъявить паспорт болельщика в виде заламинированной карты. Тем иностранным зрителям, которые въедут на территорию РФ по электронному FAN ID, необходимо обратиться в один из центров выдачи FAN ID в России и получить паспорт болельщика в виде карты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что паспорта болельщика, полученные для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, не дают права прохода на матчи Евро-2020.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил въезд без виз иностранцам и лицам без гражданства, принимающим участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, а также всем владельцам билетов при наличии отрицательного ПЦР – теста.