«Челси» открыл счёт финала ЛЧ с «Манчестер Сити»

На 42-й минуте в составе лондонской команды с передачи Мэйсона Маунта отличился немецкий хавбек Кай Хаверц.

Для 21-летнего футболиста это первый гол в Лиге чемпионов в карьере и восьмой — в нынешнем сезоне в составе «Челси».