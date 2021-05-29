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«Челси» открыл счёт финала ЛЧ с «Манчестер Сити»

RT на русскомиещё 17
2 часа назад
Лондонский «Челси» открыл счёт финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 с «Манчестер Сити».
«Челси» открыл счёт финала ЛЧ с «Манчестер Сити»
Фото: ReutersReuters
На 42-й минуте в составе лондонской команды с передачи Мэйсона Маунта отличился немецкий хавбек Кай Хаверц.
Для 21-летнего футболиста это первый гол в Лиге чемпионов в карьере и восьмой — в нынешнем сезоне в составе «Челси».
Ранее сообщалось, что Тиаго Силва получил травму и был заменён в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Футбол,УЕФА,
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