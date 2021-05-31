Аргентина лишена прав на проведение Кубка Америки - 2021 по футболу, турнир будет перенесен в другую страну. Такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Информация об этом была опубликована пресс-службой организации в Twitter.

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"КОНМЕБОЛ сообщает, что с учетом текущих обстоятельств решила не проводить Кубок Америки в Аргентине. КОНМЕБОЛ рассматривает предложения других стран, заинтересованных в том чтобы принять континентальный турнир", - указано в сообщении.

29 мая министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти заявила о том, что вопрос о проведении Кубка Америки еще не решен, Минздрав продолжает работу по подготовке соответствующих протоколов и межведомственные согласования.

Кубок Америки должен был состояться в 2020 года, однако в марте прошлого года было решено перенести турнир на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.