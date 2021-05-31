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Аргентина лишена прав на проведение Кубка Америки

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Аргентина лишена прав на проведение Кубка Америки - 2021 по футболу, турнир будет перенесен в другую страну. Такое решение приняла Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Информация об этом была опубликована пресс-службой организации в Twitter.
Аргентина лишена прав на проведение Кубка Америки
Фото: ReutersReuters
"КОНМЕБОЛ сообщает, что с учетом текущих обстоятельств решила не проводить Кубок Америки в Аргентине. КОНМЕБОЛ рассматривает предложения других стран, заинтересованных в том чтобы принять континентальный турнир", - указано в сообщении.
29 мая министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти заявила о том, что вопрос о проведении Кубка Америки еще не решен, Минздрав продолжает работу по подготовке соответствующих протоколов и межведомственные согласования.
Кубок Америки должен был состояться в 2020 года, однако в марте прошлого года было решено перенести турнир на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Турнир должны были принять Аргентина и Колумбия с 13 июня по 10 июля. В мае Богота обратилась в КОНМЕБОЛ с просьбой о переносе турнира на несколько месяцев, однако получила отказ и была лишена права на проведение мероприятия.
Футбол,Минздрав РФ,
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