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«Реал» ведет переговоры с Анчелотти. Итальянец — фаворит на пост главного тренера мадридцев

Sport24иещё 13
2 часа назад
«Реал» ведет переговоры с Карло Анчелотти о назначении итальянского специалиста на пост главного тренера, сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.
Анчелотти может вновь возглавить "Реал"
Фото: ReutersReuters
У 61-летнего Анчелотти, который уже тренировал «Реал» в 2013–2015 годах, действующий контракт с «Эвертоном» до 2024 года.
Испанские СМИ назвали Анчелотти главным кандидатом на пост, ставший вакантным после ухода Зинедина Зидана, и утверждают, что о назначении могут объявить в ближайшее время.
Под руководством Анчелотти мадридская команда выигрывала Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Кубок Испании, а также побеждала на клубном чемпионате мира.
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