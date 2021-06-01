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«Это уже перебор»: Мостовой высказался о намерении Бузовой судить Евро-2020

News.ru
2 часа назад
Бывший футболист Александр Мостовой в беседе с NEWS.ru высказался о заявлении телеведущей и певицы Ольги Бузовой на тему её «возвращения» в футбол. Эксперт надеется, что намерение звезды ограничится фотографией в Instagram.
«Просто хайп»: Мостовой о желании Бузовой судить Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Хорошо, если это закончится фотографией в Instagram, потому что это уже перебор. Это как Евровидение — я не удивлюсь, если в следующий раз кто-то выйдет на сцену там голым, и будет бегать по кругу, и займёт первое место. В преддверии чемпионата Европы, все кому не лень фото будут делать. <...> Ясно, что это просто хайп, — сказал Мостовой.
Бузова написала в Instagram, что станет арбитром на предстоящем чемпионате Европы-2020. Знаменитость ранее была замужем за бывшим полузащитником сборной России Дмитрием Тарасовым. Певица уверена, что и футбольные вершины ей доступны.
Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра на чемпионате Европы. Не ожидали? А я могу всё. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено, — написала Бузова.
Мостовой является советским и российским футболистом, выходившим на поле в качестве полузащитника. До сих пор он считается одним из лучших футболистов в истории сборной России. Мостовой стал чемпионом СССР, финалистом кубков Испании и Франции, а также чемпионом Европы среди молодёжных команд. Завершил игровую карьеру в 2005 году.
Ранее нарколог и психиатр Алексей Казанцев оценил состояние Бузовой на скандальном концерте в Волгограде. По мнению врача, это могло быть «возможно, состояние лёгкого алкогольного опьянения», но точно не более того.
Футбол,Александр Мостовой,Алексей Казанцев,Дмитрий Тарасов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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