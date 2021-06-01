«Просто хайп»: Мостовой о желании Бузовой судить Евро-2020

Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра на чемпионате Европы. Не ожидали? А я могу всё. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь, футболисты, красных карточек у меня много припасено, — написала Бузова.