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Магомед Оздоев: «Черчесов знает, как найти подход. Он много общается, понимает, в каком ты состоянии»

Sports.ru
2 часа назад
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о работе с тренерами Курбаном Бердыевым и Станиславом Черчесовым.
Полузащитник «Зенита» сравнил Черчесова и Бердыева
Фото: EPAEPA
«Нравился подход Бердыева. Они в чем-то с Черчесовым похожи. Оба требовательны, но при этом понимающие. Разница в том, что Черчесов более гибкий.
Думаю, это связано с возрастом: Курбан Бекиевич застал старые времена, а Станислав Саламович играл с футболистами, которые недавно завершили карьеру. Его поколение намного мягче – Бекиевич на этом фоне строже.
Саламович много общается, понимает, в каком ты состоянии. Умеет вылавливать. Я это понял давно, при первой встрече. Увиделись в сборной, поговорили. Он объяснил свое видение того, что хочет от меня на поле.
Это было прекрасно: когда человек с тобой общается, объясняет, то между вами складывается взаимопонимание. И в будущем человек никогда тебе не напихает за ошибку. Скажет: каждый ошибается, главное, не допускайте повторов.
К каждому игроку нужен подход. Я улавливаю, кто из парней как реагирует от тех или иных контактов – кто воодушевляется, кто закрывается. Разных характеров очень много.
В какой-то момент человека надо поддержать, и когда тренер этого не делает, ты видишь, что игрок затухает. Когда поддерживает, наоборот, окрыляется. Преимущество Черчесова на фоне всех тренеров, с кем я работал, в том, что он знает, как найти подход», – сказал игрок сборной России.
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