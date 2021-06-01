Полузащитник «Зенита» сравнил Черчесова и Бердыева

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«Нравился подход Бердыева. Они в чем-то с Черчесовым похожи. Оба требовательны, но при этом понимающие. Разница в том, что Черчесов более гибкий.

Думаю, это связано с возрастом: Курбан Бекиевич застал старые времена, а Станислав Саламович играл с футболистами, которые недавно завершили карьеру. Его поколение намного мягче – Бекиевич на этом фоне строже.

Саламович много общается, понимает, в каком ты состоянии. Умеет вылавливать. Я это понял давно, при первой встрече. Увиделись в сборной, поговорили. Он объяснил свое видение того, что хочет от меня на поле.

Это было прекрасно: когда человек с тобой общается, объясняет, то между вами складывается взаимопонимание. И в будущем человек никогда тебе не напихает за ошибку. Скажет: каждый ошибается, главное, не допускайте повторов.

К каждому игроку нужен подход. Я улавливаю, кто из парней как реагирует от тех или иных контактов – кто воодушевляется, кто закрывается. Разных характеров очень много.