Россия начинает путь на футбольный «Евро»

Навесы на нашего гренадера и голеадора несколько упрощают игровой стиль российской команды, но, в целом, результат приятно удивил. Соперник заметно выше в рейтинге ФИФА (Польша — 21-я, Россия- 38-я) и, как считалось, должен был побеждать. Реплика журналиста «Российской газеты» Артема Локалова: