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Россия начинает путь на футбольный «Евро»

BFM.RU
1 час назад
В первом контрольном матче перед чемпионатом континента команда Станислава Черчесова дала бой полякам, да еще и на их поле — 1:1. Массу шансов забить и повторить бомбардирское достижение Кержакова имел Артем Дзюба, но перенес рекорд на будущее
Россия начинает путь на футбольный «Евро»
Фото: ТАССТАСС
На данный момент у Александра Кержакова 30 голов, у Артема Дзюбы — на мяч меньше, и во Вроцлаве он не забил. Но пользы принес немало. Неспроста экс-форвард сборной Польши Артур Вихнярек заметил: «Дзюба безжалостно громил защитников хозяев».
Навесы на нашего гренадера и голеадора несколько упрощают игровой стиль российской команды, но, в целом, результат приятно удивил. Соперник заметно выше в рейтинге ФИФА (Польша — 21-я, Россия- 38-я) и, как считалось, должен был побеждать. Реплика журналиста «Российской газеты» Артема Локалова:
«По первым минутам казалось, что у сборной России будут большие проблемы: поляки забили быстрый гол и вроде бы развивали свои атаки опаснее, чем сборная России. Но нашей команде удалось довольно быстро отыграться — этот момент порадовал, сумели собраться и сами здорово сыграли в нападении. Однако мне кажется, стремление играть только на Дзюбу иногда вредит сборной России. Ну и товарищеские (контрольные) матчи — все это тоже условные моменты. Понятно, что в таких встречах проверяются связки, проверяются комбинации, которые наигрывались на сборах. В принципе, сборная России понравилась. Единственный минус — это игра в обороне».
На четвертой минуте Франковски здорово поймал нас на линии офсайда и дал голевой пас на Шверчока. Но четверть часа спустя точнейший навес Головина нашел Караваева, и Вячеслав замкнул его ударом голкиперу между ног — 1:1.
Игра в обороне, как верно заметил Артем Локалов, впечатлила не всех. Хотя Черчесов сделал ставку на опытных центрбеков — Джикию, Кудряшова и Семенова, при ускорении хозяев поля они часто ошибались. Тем не менее именно на этот состав, скорее всего, сделает ставку главный тренер, замечает в эфире «Матч ТВ» защитник сборной СССР 1970-х годов Евгений Ловчев.
«Проверка показала, что это основной состав. Для меня это совершенно очевидно. Сегодняшняя тактика сыграла, честно говоря. И надо сказать про Роберта Левандовского, которого на поле не было. Уже говорят: вот если бы был Левандовский Ребята, поймите, так, как в «Баварии», здесь, в своей сборной, он не играет. Поэтому вышла равная игра двух равных команд. Кстати, ни та ни другая не добиваются на больших турнирах каких-то глобальных успехов!»
Супербомбардира «Баварии» Роберта Левандовского на поле действительно не было — его берегут перед чемпионатом Европы, чтобы не получил травму. А тактика сборной России пока такая: три центральных защитника, в середине лучше всего получается «ромб», и две «десятки» в помощь Дзюбе — Алексей Миранчук и Головин, хотя Александр все же действовал левее. Основным вратарем, очень вероятно, назначат динамовца Шунина. Матч с Польшей стал в лучшем смысле слова «последним тренировочным» под нагрузками. Дальше мы должны из-под этих нагрузок выходить и к старту «Евро», образно выражаясь, летать на поле.
До начала первенства континента сборной России осталось провести всего один матч. 5 июня в 18:00 на динамовской арене столицы состоится поединок с болгарами. А в среду, ближе к полудню, Станислав Черчесов назовет окончательную заявку россиян на «Евро».
Футбол,Артур Вихнярек,Роберт Левандовский,Артем Дзюба,Евгений Ловчев,Алексей Миранчук,Александр Кержаков,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,"Российская газета",
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