Россия начинает путь на футбольный «Евро»

Супербомбардира «Баварии» Роберта Левандовского на поле действительно не было — его берегут перед чемпионатом Европы, чтобы не получил травму. А тактика сборной России пока такая: три центральных защитника, в середине лучше всего получается «ромб», и две «десятки» в помощь Дзюбе — Алексей Миранчук
и Головин, хотя Александр все же действовал левее. Основным вратарем, очень вероятно, назначат
динамовца Шунина. Матч с Польшей стал в лучшем смысле слова «последним тренировочным» под нагрузками. Дальше мы должны из-под этих нагрузок выходить и к старту «Евро», образно выражаясь, летать на поле.