Кого из участников ЧМ-2018 не будет в сборной России на Евро-2020

Игорь Акинфеев

Владимир Габулов

Сергей Игнашевич

Илья Кутепов

Владимир Гранат

Игорь Смольников

Юрий Газинский

Алан Дзагоев

Антон Миранчук

Александр Самедов

С заданиями Черчесова справлялся, пусть и не отметился результативными действиями. Всего же у Александра за карьеру семь голов и 16 голевых передач в 53 матчах за национальную команду. В 2019 году Самедов, по сути, ушёл из футбола. Правда, летом 2020-го вернулся на полгода, чтобы сыграть три матча за «Знамя» из Ногинска в ПФЛ.

Александр Ерохин

Фёдор Смолов

Тот самый удар «паненкой» сломал карьеру Смолова в сборной. Впрочем, у Фёдора за весь ЧМ-2018 не было ни голов, ни голевых передач. После этого нападающий дважды сыграл за Россию, оформил дубль в ворота Сан-Марино. Весной казалось, что Смолов заслужит возвращение в сборную, ведь он забил во второй части сезона восемь голов за «Локомотив». Но Черчесов решил сделать ставку на мощных форвардов. Может, сказалось то, что Фёдор, как и Гильерме, провалил ключевой матч концовки чемпионата с «Зенитом».