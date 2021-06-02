Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020

Изначально тренеры вызвали для подготовки к Евро 30 футболистов, но в заявку могут войти только 26.

В окончательный состав не вошли Лунев, Евгеньев, Самошников и Захарян. Они отсутствовали в заявке сборной России на товарищеский матч со сборной Польши (1:1). Закарян заболел бактериальной ангиной, а у Самошникова травма.