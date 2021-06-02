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Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020

Спорт день за днем
25 минут назад
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил окончательный состав команды на чемпионат Европы-2020, который пройдет с 11-го июня по 11-е июля в одиннадцати европейских городах.
Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020
Фото: РФСРФС
Изначально тренеры вызвали для подготовки к Евро 30 футболистов, но в заявку могут войти только 26.
В окончательный состав не вошли Лунев, Евгеньев, Самошников и Захарян. Они отсутствовали в заявке сборной России на товарищеский матч со сборной Польши (1:1). Закарян заболел бактериальной ангиной, а у Самошникова травма.
Перед чемпионатом Европы национальная команда проведет еще одну контрольную встречу: 5-го июня с Болгарией. Россияне начнут европейское первенство с матча против сборной Бельгии, который состоится 12-го июня на домашнем стадионе «Зенита» – «Газпром Арене».
Футбол,Юрий Дюпин,Матвей Сафонов,Игорь Дивеев,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Антон Шунин,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Денис Макаров,Александр Соболев,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Заболотный,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Максим Мухин,Денис Черышев,Андрей Семенов,Юрий Жирков,Роман Зобнин,Магомед Оздоев,Алексей Миранчук,Федор Кудряшов,Александр Головин,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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