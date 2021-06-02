Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил окончательный состав команды на чемпионат Европы-2020, который пройдет с 11-го июня по 11-е июля в одиннадцати европейских городах.
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Изначально тренеры вызвали для подготовки к Евро 30 футболистов, но в заявку могут войти только 26.
В окончательный состав не вошли Лунев, Евгеньев, Самошников и Захарян. Они отсутствовали в заявке сборной России на товарищеский матч со сборной Польши (1:1). Закарян заболел бактериальной ангиной, а у Самошникова травма.
Перед чемпионатом Европы национальная команда проведет еще одну контрольную встречу: 5-го июня с Болгарией. Россияне начнут европейское первенство с матча против сборной Бельгии, который состоится 12-го июня на домашнем стадионе «Зенита» – «Газпром Арене».