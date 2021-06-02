Окончательная заявка: Черчесов определился с составом сборной на Евро-2020

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил выбор состава национальной команды на Евро-2020.

РИА Новости

«Мы прилетели в Новогорск. На сборе мы проделали ту работу, которую планировали. Погода сопутствовала, поля — «пушка», ребятам было сложно. Вопрос по Лунёву? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.



Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о заявке сборной России на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020.

РИА Новости

«Если учесть, что, скорее всего, на Евро мы едем туристами, то удивляться особо нечему. Я не понимаю, с кем мы можем сражаться в группе за третье место, кроме финов. Что касается Лунёва, то он мне особо не нравится, в «Зените» слабая вратарская позиция. Его попадание в расширенный список было странным для меня. Максименко и Гильерме лучше. Александру не хватает опыта, зато он спасает в невероятных ситуациях. Единственный минус Гильерме — иногда игра может не пойти, но если всё в порядке, то это непробиваемый вратарь. Не понимаю, чем Шунин лучше Гильерме. Даже посмотрев на турнирную таблицу мы видим, что «Локомотив» выше.



Для попадания в сборную много зависит от личного отношения тренера. Из тех, кто попадёт, одна половина действительно лучшая, а другая просто нравится главному тренеру. В выборе вратарей логики я не вижу, но у Черчесова своя вратарская логика. Наверное, он разбирается в этом лучше, чем я и вся страна. Результаты выбора мы все увидим», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

РИА Новости

«Футболисты, которые оказались вне заявки, не вписались в требования главного тренера. Не вижу в этом ничего особенного, всё абсолютно справедливо: тренеры видели всех футболистов на сборах в течение нескольких недель, посмотрели, что они из себя представляют. Уверен, тренерский штаб лучше всех нас знает, что делает. Жаль, что в окончательном составе не оказалось Евгеньева. С моей точки зрения у него есть очень хорошие задатки.



Судя по игре с Польшей, основным вратарём на чемпионате Европы будет всё-таки Шунин: он достаточно давно находится в сборной, у него больше опыта. Сафонов блестяще играл до травмы. Сейчас полностью восстановился — у него очень хороший потенциал. Черчесов — не только главный тренер, но и выдающийся вратарь в прошлом, поэтому он точно знает, что делает. Шансы сыграть в основном составе будут у всех», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов , ныне занимающий пост старшего селекционера клуба по молодёжному футболу, финальную заявку сборной России на Евро-2020.

РИА Новости

«Кого-то должны были отцепить, видимо, было принято такое решение. Может, остальные ребята на сборе выглядели получше. Кроме Лунёва, остальные игроки молодые, всё впереди. Они молодцы, провели хорошие сезоны в своих клубах, но пока тренерский штаб решил так.



Думал, что Лунёв попадёт в итоговую заявку, а не попадут либо Сафонов, либо Дюпин. Хотя оба провели хорошие сезоны, особенно, Дюпин, «Краснодар» всё-таки болтало. Но в тренировочном процессе тренерскому штабу было виднее. Видимо, на данный момент эти молодые ребята не были готовы участвовать в таком турнире», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Первый контрольный матч между сборными России и Польши по футболу завершился вничью — 1:1. Первый гол уже на четвёртой минуты забил польский нападающий Якуб Сверчок, ответный гол в ворота поляков на 21-й минуте вернул российский защитник Вячеслав Караваев.

Встреча состоялась в польском Вроцлаве. Комментируя исход игры, главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил целеустремлённость российской команды.

«Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол. Доволен отношением к игре, команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали», — сказал он.