Никаких исключений: в УЕФА объяснили отказ Дании пускать россиян

Министерство иностранных дел Дании не будет делать никаких исключений по пересечению государственной границы для российских болельщиков, намеревающихся посетить матч чемпионата Европы Россия – Дания, сообщили в пресс-службе УЕФА.

«Вопрос, поднятый Российским футбольным союзом, был перенаправлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», – передает РИА «Новости» сообщение УЕФА.

Совет ЕС ранее ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Евросоюза . Согласно рекомендациям, разрешено пускать на территорию стран всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой помочь с допуском болельщиков из РФ в Данию на матч чемпионата Европы по футболу.

Как стало известно, власти Дании запретили российским болельщикам посетить страну во время чемпионата Европы по футболу. Сборная России проведет в Дании один из матчей группового раунда турнира против местной команды.

В РФС такое решение посчитали несправедливым и обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой помочь разобраться в этой ситуации.

Генеральный директор РФС Александр Алаев направил письмо гендиректору УЕФА Мартину Каллену, в котором отметил, что организация обеспокоена ситуацией с недопуском болельщиков, которые уже приобрели билеты на эту встречу.

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"Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", - говорится в письме Алаева в УЕФА, которое публикует "Спорт-Экспресс".

Все матчи группы B финального турнира чемпионата Европы, в которую входит сборная России, пройдут в двух городах — три в Копенгагене и три в Санкт-Петербурге.

Полететь в Данию, где 21 июня россияне должны сыграть с датчанами, планировали около 2,5 тысячи российских болельщиков; билеты на стадион уже куплены, сообщили РБК в Российском футбольном союзе. Однако, как выяснилось 1 июня, посещение матчей расценивается датскими властями как туризм, а он «не входит в список целей, с которыми разрешен въезд в Данию».

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«Безусловно, ситуация неприятная. Здесь мы опять переходим из спортивной области в область политики и этих ковид-безумных действий, которые происходят в Европе. Если ситуация сложится таким образом, что Дания не пустит наших болельщиков, а мы должны играть роль терпящего, то стоит рассматривать вопрос о зеркальных мерах: не допускать болельщиков из стран, которые запретили въезд к себе».

Пока, согласно постановлению российского правительства , иностранные болельщики могут посещать матчи в Санкт-Петербурге при наличии у них Fan ID и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Дания аналогичные меры не приняла, но и не обещала делать исключения ради футбола.

По сегодняшним правилам граждане практически всех стран мира не могут посещать Данию без «веской причины», и даже граждане большинства стран Евросоюза по приезде помещаются под карантин, если они не привиты одобренной европейским регулятором вакциной. Как поступят те, кто уже купил билеты, если ситуация не разрешится? Комментирует президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин

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«Все знают, что Европа внутри — это решето. Достаточно въехать в одну из стран, а между странами передвигаться можно. Те болельщики, которые очень хотят посетить матчи «Евро», найдут возможность это сделать. Билеты на «Евро» — большой дефицит. Вернуть деньги за них всегда можно, пристроив на площадке вторичной продажи через сайт УЕФА. Для болельщиков главное не вернуть деньги за билет. УЕФА при продаже говорил сразу о том, что они просто продают билеты, а болельщики должны сами руководствоваться правилами въезда в конкретной стране. Болельщики такие люди, что они всегда верят в лучшее: берут билет, а потом будут озадаченно думать, как добраться до Датского королевства».

Отдельный вопрос — какими будут последствия для Санкт-Петербурга, который в июне ждет наплыва и российских, и (скорее всего) иностранных болельщиков. О рисках рассуждает заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган

«Я думаю, что нет опасности, что футбольные болельщики принесут новые мутации в Россию, потому что они в России уже есть. Пока у нас привиты всего 16 млн в стране. Новые мутации могут возникать как внутри самой страны, так и заноситься извне, и нет дополнительной опасности от европейских болельщиков, особенно из тех стран, где вакцинация достигает большой степени. Вирус ведь не от страны эволюционирует, не оттого, что в этой стране он эволюционирует, а в другой — нет. Он эволюционирует там, где достаточное количество населения пока еще не имеет иммунитета и у него есть возможность заражать чувствительных людей. Если этих людей много, вирус реплицируется в больших количествах, и в конце концов возникают полезные для него мутации. Поэтому мне кажется, что большой дополнительной опасности нет, хотя, конечно, любые массовые мероприятия все-таки подпитывают эпидемию в плане того, что она может привести, в тех городах во всяком случае, где они [матчи] проходят, к какому-то всплеску — такому, что могут потребоваться и локдауны потом».

Блогер Василий Уткин отреагировал на новость о запрете Дании впускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу. По его словам, в этом нет ничего особенного.

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Не очень понимаю, как это может быть критично для российских болельщиков. Что, уже куплены места, билеты? Сейчас такое время, вдруг «бах» и всё. Накануне майских праздников Россия отменила авиасообщение с Турцией. Я думаю, после этого пострадало большее количество людей. Обошлось без народных волнений, и всё это перенесли спокойно, — сказал Уткин в разговоре с NEWS.ru.

Дания так поступила по тем же самым причинам, и, как добавляет блогер, подобное происходит повсеместно. Он назвал коронавирус «опасным и жестоким».

«Отказ болельщикам из России из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации — это в высшей степени красивое объяснение, а в какой-то степени завуалированное политическое решение. Здесь трудно спорить, потому что мы видим, что пандемия и коронавирус наложили отпечаток на все спортивные соревнования. До сих пор многие страны находятся в режиме карантина: тот же чемпионат мира по хоккею в Латвии проходит вообще без зрителей, во многих странах футбольные чемпионаты проходили и заканчивались без болельщиков.



С одной стороны, датчан можно понять. Никто не хочет новой вспышки пандемии, я уже даже сбился со счёту, какой волны коронавируса. Рисковать ради этого одним решением по допуску болельщиков никто не станет. Очень хочется верить, что в этом решении нет политической подоплёки, а это является исключительной заботой о гражданах своей страны», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.