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Валерий Масалитин о заявке на Евро- 2020:  друзья Черчесова могут проскочить

Лера Букина
2 часа назад
Бывший нападающий московского «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что некоторые друзья тренера Станислава Черчесова могут «проскочить» в состав сборной России на чемпионат Европы по футболу. Об этом пишет NEWS.ru.
Друзья Черчесова могут проскочить: Масалитин о заявке на Евро
Фото: pfc_cska1911/vk.compfc_cska1911/vk.com
Согласно объявленному предварительному списку, в состав сборной не были включены голкипер Андрей Лунёв, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также полузащитник Арсен Захарян.
«Понятно, что один человек с травмой — он не помощник. Что касается вратарей, то Черчесов знает ситуацию изнутри. Он решил, что Лунёв на сегодняшний день не заслуживает представлять Россию в Европе. В этом нет ничего такого», — заявил Масалитин.
Как отметил экс-нападающий, он был больше всего удивлен отсутствием голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в предварительном списке.
По словам Масалитина, вратарь бразильского происхождения, несмотря на некоторые неудачи в его карьере, провел концовку российской премьер-лиги уверенно.
Также он удивился тому, что Романа Евгеньева не включили в состав, однако насчет него сомневались изначально.
«Один-два друга могут проскочить. Но чтобы все — нет, такого быть не может», — заявил Масалитин.
Турнир стартует 11 июня. Он пройдёт в 12 городах Европы. Команда Черчесова будет играть в группе B со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч пройдет против бельгийцев 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Футбол,Арсен Захарян,Роман Евгеньев,Валерий Масалитин,Андрей Лунев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Спартак,
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