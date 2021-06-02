Друзья Черчесова могут проскочить: Масалитин о заявке на Евро

Фото: pfc_cska1911/vk.com pfc_cska1911/vk.com

«Понятно, что один человек с травмой — он не помощник. Что касается вратарей, то Черчесов знает ситуацию изнутри. Он решил, что Лунёв на сегодняшний день не заслуживает представлять Россию в Европе. В этом нет ничего такого», — заявил Масалитин.

Как отметил экс-нападающий, он был больше всего удивлен отсутствием голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в предварительном списке.

По словам Масалитина, вратарь бразильского происхождения, несмотря на некоторые неудачи в его карьере, провел концовку российской премьер-лиги уверенно.

Также он удивился тому, что Романа Евгеньева не включили в состав, однако насчет него сомневались изначально.

«Один-два друга могут проскочить. Но чтобы все — нет, такого быть не может», — заявил Масалитин.