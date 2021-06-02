Названа причина недопуска российских болельщиков на Евро-2020

Как указали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Датская футбольная ассоциация обращалась в местное Министерство иностранных с просьбой сделать исключение для российских фанатов. Однако там отказали в этом вопросе, решив не делать исключения на пересечение границ.