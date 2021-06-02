Названа причина недопуска российских болельщиков на Евро-2020

Представитель посольства Дании в Москве рассказал, почему было принято окончательное решение не допускать российских болельщиков на матчи группового этапа чемпионата Европы. По его словам, это обусловлено пандемией коронавируса, сообщает NEWS.ru со ссылкой на «РБК-Спорт».
«Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы. Они применяются к любому виду путешествий в Данию. В УЕФА в полной мере осведомлены об этом», — заявил он.
Как указали в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Датская футбольная ассоциация обращалась в местное Министерство иностранных с просьбой сделать исключение для российских фанатов. Однако там отказали в этом вопросе, решив не делать исключения на пересечение границ.
Из этого следует, что матч Дания — Россия будет проходить без поддержки россиян. Он состоится 21 июня.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отправил письмо генеральному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену, в котором он выразил обеспокоенность подобным решением. Также Алаев попросил как можно скорее разрешить этот вопрос и предложить другие варианты.
Как выяснилось, команда Станислава Черчесова будет играть в группе B со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч пройдет против бельгийцев 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».