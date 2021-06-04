Суд признал законным приговор Кокорину

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение отклонить жалобы футболиста "Ростова" Павла Мамаева и футболиста итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда . Кокорин хотел признания судом своего приговора незаконным и реабилитации по статье "Хулиганство". Мамаеву, которому приговор по этой статье уже изменили, не нравилась статья "Побои", которая фигурирует в его приговоре.

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Предыстория

Сначала футболисты поспорили с водителем и избили его, в результате чего он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Затем компания отправилась в заведение под названием "Кофемания", где повздорила с Паком и Гайсиным из-за того, что пришедшие позавтракать чиновники сделали замечание пьяным футболистам, которые вели себя неприлично. Апофеозом конфликта стал удар Кокориным-старшим Пака стулом по голове.

Приговор

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям "хулиганство" и "нанесение побоев". Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима , а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии. Интересно, что Кокорин почти не участвовал в драке своих друзей с Соловчуком, а остальные трое обвиняемых не трогали Пака и Гайсина, там отметился только Александр. Ну еще немного его брат. Но срок братья Кокорины получили больше, чем Мамаев и Протасовицкий.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию N4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области. 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении.

17 сентября футболисты вышли на свободу.

Первая кассация

Адвокаты всех осужденных по делу подали кассационную жалобу в Мосгорсуд по факту приговора. В частности, юристы предлагали пересмотреть приговоры по делу Пака и переквалифицировать своим подзащитным статью с "Хулиганство" на более мягкую. А адвокаты Мамаева были не согласны еще и со статьей "Побои", которая была инкриминирована их клиенту. В мае 2020 года кассационный суд счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в эпизоде с участием Пака.

В августе Мосгорсуд оставил в силе наказание по статье "Хулиганство" только Александру Кокорину, а Мамаева, Кирилла Кокорина и Протасовицкого признал невиновными, но оставил в силе наказание по статьям "побои" и "причинение легкого вреда здоровью". Что привело к замене реальных сроков на исправительные работы.

Фактически это означает реабилитацию и признание того факта, что в колонии Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий сидели незаконно. Кокорину-старшему же, весь срок полностью был оставлен в силе.

Вторая кассация

Защита Александра Кокорина снова подала жалобу, считая, что обвинение в хулиганстве является недопустимым и незаконным. Представитель Мамаева в свою очередь настаивал на его оправдании по статье УК "Побои".