Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

«Осталось приятное впечатление». Евсеев — о матче России с Польшей

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад
Новый главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о товарищеской встрече сборной России с командой Польши (1:1).
Евсеев о матче России с Польшей: «Осталось приятное впечатление»
Фото: ТАССТАСС
«Вернулся вчера из Ярославля к началу матча сборной. Смотрел игру внимательно и вот что хочу сказать. У меня осталось приятное впечатление от сборной. Видно, что команда хорошо поработала на сборе, футболисты выглядели активно, движение было хорошим. Да, гол застал врасплох. Но сравняли счёт заслуженно. Покажется, что не было остроты, но двигались, оказывали давление на игроков, владеющих мячом, прессинговали. В той зоне, где был мяч постоянно оказывалась группа наших игроков.
Все спрашивали могут ли Миранчук и Головин играть вместе? Могут. Могут ли они играть лучше? Могут. Надеюсь, на Евро это увидим. Есть пример, как сборная играла перед чемпионатом мира. Сколько было тогда стрел в адрес тренерского штаба, но потом на турнире мы увидели другую команду. Сейчас идёт подготовка, когда задача одна: быть функционально готовым к первой игре. Впечатление приятное осталось», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
Футбол,Вадим Евсеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители