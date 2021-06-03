Поддельные билеты на Евро-2020 заполонили Сеть

В России выявлен вброс большого числа поддельных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию участников билетного рынка в области культурных и спортивных мероприятий (АУБР).

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На поддельных бумажных билетах есть голограммы с предыдущих матчей и нумерация мест подряд, а не через одно кресло, заявил глава ассоциации Василий Подорольский. Однако понять, что билет является подделкой, может только профессионал, указал он.

По мнению Подорольского, речь может идти «о многих тысячах фальшивых билетов», продающихся посредством социальных сетей.

Уже известен случай, как петербургский болельщик купил на мошенническом сайте поддельный VIP-билет на матч группового этапа между Финляндией и Россией за 120 тысяч рублей, в результате чего он лишился средств и самого билета.

«Авито» работает над тем, чтобы отслеживать злоумышленников, заявили в пресс-службе компании. По словам представителя сервиса, специальные системы блокируют подозрительные объявления, «но из-за постоянно меняющихся технологий для обхода модерации некоторые элементы иногда проскальзывают через фильтры».

В «Одноклассниках» также заверили, что прибегают к оперативной блокировке мошеннического контента по запросам правообладателей. Там также указали, что

любая реклама в соцсети проходит проверку.

«ВКонтакте» заявили, что не наблюдают волны таких жалоб.

Злоумышленники могут маскироваться под сайты официальных продаж, в поисковой выдаче их площадки часто размещаются на первых рекламных местах, заявила коммерческий директор билетной платформы Radario Дарья Бедная.