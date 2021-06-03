Евро - 2020: чего ждать от российской сборной по футболу?

Александр Самедов. Российским футболистам необходимо полностью выложиться, чтобы показать хорошие результаты в матчах Евро-2020, а лучшим исходом игры с Бельгией стала бы ничья. Об этом «Известиям» заявил бывший защитник московского «Спартака»

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Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля, матчи будут проводиться в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Накануне тренерский штаб российской национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым объявил, кто войдет в состав сборной.

Команда Черчесова будет играть в группе B со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч пройдет 12 июня против бельгийцев.

Александр Самедов усомнился в том, что травма одного из лидеров бельгийцев Кевина Де Брейне перед стартом чемпионата Европы - 2020 поможет сборной России

«Сборная Бельгии настолько мощная, что они всегда найдут, кем заменить даже Де Брейне. Это будет непросто, но, поверьте, резервы у них фантастические. Бельгия — один из главных фаворитов турнира. Поэтому не надо думать, что отсутствие Де Брейне нам поможет», - отметил он.

Спортсмен подчеркнул, что во время матча российские футболисты должны сыграть на 101% и «ничья была бы отличным исходом».

В свою очередь аналитики из американского инвестиционного банка Goldman Sachs, основываясь на вычислительной модели, которую разработали экономисты Свен Яри Штейн и Кристианн Шнитткер, предрекли сборной Бельгии победу на турнире. По их прогнозам, бельгийцы в финале обыграют итальянцев, а в полуфинале победят сборную Португалии, пишет «Спорт-Экспресс».

При этом, аналитики считают, что для России Евро-2020 закончится провалом, так как в своей группе она станет лишь третьей и сможет набрать лишь одно очко в игре с Финляндией.