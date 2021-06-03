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«Локомотив» объявил об уходе Станислава Сухины

Чемпионат.com
1 час назад
«Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды, сообщает пресс-служба железнодорожников.
«Локомотив» объявил об уходе Станислава Сухины
Фото: ФК «Локомотив»ФК «Локомотив»
Новым начальником команды «Локо» станет Мурат Сасиев. Ранее он работал переводчиком. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Сухина был назначен на должность начальника команды ФК «Локомотив» в феврале 2017 года. После его назначения московский клуб стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018 и трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021).
По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» также выиграл Кубок России и благодаря этому в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
Футбол,Локомотив,
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