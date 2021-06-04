Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги

Звёздного поляка признали лучшим игроком сезона в Бундеслиге. За него проголосовали 75,9 процента опрошенных.

В прошедшем розыгрыше Бундеслиги Левандовски забил 41 гол в 29 матчах. Это новый рекорд результативности для одного сезона в чемпионате Германии.