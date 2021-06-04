Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Профсоюз немецких футболистов назвал лучшего игрока сезона в Бундеслиге

Soccer Newsиещё 8
30 минут назад
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил индивидуальную награду от профсоюза немецких футболистов.
Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги
Фото: ReutersReuters
Звёздного поляка признали лучшим игроком сезона в Бундеслиге. За него проголосовали 75,9 процента опрошенных.
В топ-3 также вошли Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии" (7,1%) и Томас Мюллер из "Баварии" (3,5%).
В прошедшем розыгрыше Бундеслиги Левандовски забил 41 гол в 29 матчах. Это новый рекорд результативности для одного сезона в чемпионате Германии.
Футбол,Томас Мюллер,Роберт Левандовски,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители