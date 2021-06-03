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Источник: защитник «Зенита» Прохин перешел в «Ростов»

Sport24иещё 1
1 час назад
Защитник «Зенита» Данила Прохин подписал однолетний контракт с «Ростовом», сообщает РИА Новости.
Защитник «Зенита» Прохин перешел в «Ростов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным источника, трансфер защитника стал частью сделки между клубами по переходу в «Зенит» защитника Дмитрия Чистякова.
В прошлом сезоне 20-летний Прохин играл в аренде в «Сочи», успев провести 12 матчей и забить 1 мяч.
Футбол,Дмитрий Чистяков,Зенит,РИА Новости,
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