Русская жена Ари рассказала о разводе с футболистом

Русская модель Наталья Грызлова рассказала о том, как приняла решение развестись с бразильским футболистом "Краснодара" Ари, имеющим российское гражданство.
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Модель, в беседе с подписчиками в своем Instagram, рассказала, что вместе с футболистом они уже девять лет, однако за это время они успели развестись. Причем, по словам Грызловой, решение о расставании приняла она.
"9 лет, но в этот период расставались. Я разводилась с ним, а потом вышла замуж за него второй раз. Поэтому у меня два обручальных кольца. Очень многое было за эти годы, многие пытались нас разъединить, очень через многое прошли", - написала она.
Ари женился на русской модели в 2014 году, а в 2018 году получил российское гражданство, что позволило ему сыграть два матча за сборную России. В российских клубах бразильский игрок выступает с 2010 года, за это время он представлял "Спартак", "Локомотив", "Краснодар".
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