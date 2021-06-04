Юные болельщики сборной Бразилии не смогли сдержать эмоций при виде нападающего команды Неймара, выходящего из автобуса. Инцидент произошел возле отеля в Порту-Алегри, где базируется национальная команда Бразилии.

Несколько детей прорвались через охрану и бросились обниматься с форвардом «ПСЖ». Один из фанатов не удержал равновесия и упал, чуть не сбив с ног футболиста. Выпутаться из объятий поклонников Неймару помогла служба безопасности.