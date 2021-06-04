«ПСЖ» продлил контракт с Диарра

«ПСЖ» в клубных соцсетях заявил о продлении контракта с защитником Ибрагимом Диарра.

Новое соглашение с 16-летним французом рассчитано до 2023 года. Футболист находится в системе клуба с 2019 года, до этого занимался в детской школе «Мелун».