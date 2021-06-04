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«ПСЖ» продлил контракт с Диарра до 2023 года

Sport24
24 минуты назад
«ПСЖ» в клубных соцсетях заявил о продлении контракта с защитником Ибрагимом Диарра.
«ПСЖ» продлил контракт с Диарра
Фото: ReutersReuters
Новое соглашение с 16-летним французом рассчитано до 2023 года. Футболист находится в системе клуба с 2019 года, до этого занимался в детской школе «Мелун».
Футбол,
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