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Экс-вратарь "Арсенала" умер в 51 год

Soccer News
1 час назад
Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего голкипера команды Алана Миллера.
Экс-вратарь "Арсенала" умер в 51 год
Фото:  сайт "Арсенала" сайт "Арсенала"
Экс-футболист ушёл из жизни в 51-летнем возрасте. Почему он умер, пока неизвестно.
"Канониры" выразили соболезнования родным и близким собственного воспитанника.
Миллер находился в структуре "Арсенала" с 1988 по 1994 год. С командой он выиграл Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок Обладателей Кубков.
Футбол,Алан Миллер,
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