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Сборная России по футболу победила болгар в последнем матче перед стартом Евро

ТАССиещё 2
2 часа назад
Сборная России по футболу победила команду Болгарии со счетом 1:0 в последнем товарищеском матче перед началом чемпионата Европы. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
Сборная России по футболу разгромила болгар перед Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Единственный гол забил Александр Соболев, который отличился на 84-й минуте с пенальти.
Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
Футбол,Александр Соболев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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