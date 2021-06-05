Художник Покрас Лампас представил свой творческий проект для Евро-2020

Российский художник Арсений Пыженков
, который работает под псевдонимом Покрас Лампас, представил свой проект перед чемпионатом Европы по футболу. Об этом рассказали в пресс-службе оргкомитета российской части турнира.
В основе концепции – слово «единство», которое будет переведено на языки всех стран-участниц чемпионата. Идея отражает единство болельщиков и футбола.
Арсений Пыженков – художник-каллиграф. Его выставки проходят по всему миру, Пыженкова называют представителем современного искусства Петербурга.
Собственные творческие концепции представляют в каждом городе, где будут проходить игры Евро-2020. Чемпионат начнется 11 июня и закончится 11 июля, игры запланированы в 11 городах. В Санкт-Петербурге проведут шесть матчей.