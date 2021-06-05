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Художник Покрас Лампас представил свой творческий проект для Евро-2020

Мир24
5 июня 2021
Российский художник Арсений Пыженков, который работает под псевдонимом Покрас Лампас, представил свой проект перед чемпионатом Европы по футболу. Об этом рассказали в пресс-службе оргкомитета российской части турнира.
Художник Покрас Лампас представил свой творческий проект для Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
В основе концепции – слово «единство», которое будет переведено на языки всех стран-участниц чемпионата. Идея отражает единство болельщиков и футбола.
Арсений Пыженков – художник-каллиграф. Его выставки проходят по всему миру, Пыженкова называют представителем современного искусства Петербурга.
Собственные творческие концепции представляют в каждом городе, где будут проходить игры Евро-2020. Чемпионат начнется 11 июня и закончится 11 июля, игры запланированы в 11 городах. В Санкт-Петербурге проведут шесть матчей.
Несколько дней назад в Москве выставили легендарный Кубок Европы по футболу. Почетная миссия представить серебряного красавца публике выпала чемпиону мира и Европы французу Давиду Трезеге, а его помощником стал бронзовый призер Евро-2008 россиянин Дмитрий Сычев.
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