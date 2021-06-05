Художник Покрас Лампас представил свой творческий проект для Евро-2020

Российский художник Арсений Пыженков , который работает под псевдонимом Покрас Лампас, представил свой проект перед чемпионатом Европы по футболу. Об этом рассказали в пресс-службе оргкомитета российской части турнира.

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В основе концепции – слово «единство», которое будет переведено на языки всех стран-участниц чемпионата. Идея отражает единство болельщиков и футбола.

Арсений Пыженков – художник-каллиграф. Его выставки проходят по всему миру, Пыженкова называют представителем современного искусства Петербурга.