«С такой игрой нельзя мечтать о победе»

Уже 12 июня сборная России по футболу стартует на чемпионате Европы. В первой же встрече команде Станислава Черчесова предстоит схватка с одной из сильнейших сборных континента, бельгийцами. Как отечественные футболисты провели заключительный контрольный матч перед Евро и какую команду нам ждать? Разбиралась «Лента.ру»

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Нет проблем?

Долгожданный чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Сборную России , на фоне неудачи команды Станислава Черчесова в Лиге наций, эксперты как претендента на медали, казалось бы, и не рассматривают.

Шансы россиян на юбилейном Евро, часть матчей которого пройдет в Санкт-Петербурге, по оценке букмекеров, и вовсе мизерные. Впрочем, статус темной лошадки предполагает куда меньшее давление на игроков. В скоротечных турнирах — даже это немаловажно.

Тренерский штаб Станислава Черчесова консервативен, действует по старому и проверенному принципу — не нужно ломать то, что работает. Состав российской команды не слишком отличается от того, что выстрелил на домашнем чемпионате мира-2018. Главный тренер до последнего удерживает в обойме проверенных бойцов.

По-прежнему левый фланг бороздит нестареющий Юрий Жирков . Защитнику в августе стукнет уже 38. Черчесов в этом проблемы не видит. Впрочем, для наставника сборной не существует и самого слова «проблема» — оно входит в его знаменитый стоп-лист.

Еще в апреле Черчесов понимал, что на сборы перед Евро пригласит Жиркова . Собственно, главный тренер российской сборной публично признал безальтернативность в данном вопросе. «Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам бумага и ручка, напишите фамилию. Вот реально, сейчас, а не потенциально», — риторически заметил Черчесов в беседе с «Чемпионат.com» . После того, как Жирков отпахал вдоль бровки в последней товарищеской игре перед Евро, Черчесов только утвердился в своем мнении относительно ветерана сборной.

«Жирков будет способен не только 90 минут отыграть 12-го, но и 16-го, и 21-го. Мы давали ему на сборах работать, все видели его уровень — мы не можем от такого человека отказываться», — заявил он.

Казалось, будь по-прежнему активен даже Сергей Игнашевич — и ему нашлось бы место в команде Черчесова. Собственно, тренер пытался вернуть в обойму национальной команды и Игоря Акинфеева . О разговоре с голкипером ЦСКА упоминал сам Черчесов.

Говорит ли это о том, что отечественная земля обеднела футбольными талантами? Едва ли. Скорее о том, что резкая перестройка здания сборной едва ли в планах Станислава Саламовича. Его контракт рассчитан до 2024 года и этот период вмещает в себя и Евро, и чемпионат мира в Катаре. Брать на себя роль прораба этой самой перестройки с непредсказуемым результатом наставнику навряд ли хочется. А вот провести тонкую настройку ради результата здесь и сейчас — это и есть кредо Черчесова.

Менять проверенные сочетания могут заставить только непредвиденные случаи. Перед контрольной встречей с Болгарией травму получил Федор Кудряшов — повредил икроножную мышцу во время разминки. Тренерский штаб объявил, что игрок может и вовсе пропустить турнир. При игре в три защитника потеря основного центрдефа — настоящая головная боль для тренерского штаба. Однако отходить от схемы Черчесов не стал. Оборона команды на старте поединка с болгарами выглядела следующим образом: Семенов — Джикия — Баринов. Для последнего, прежде всего опорника, эксперимент продлился до 51-й минуты. Вынужденная замена: вместо Дмитрия на поле вышел Игорь Дивеев , для которого игра на этой позиции более привычна.

Сам матч российская сборная выиграла с минимальным счетом: решающий удар с 11-метровой отметки нанес нападающий «Спартака» Александр Соболев . При этом встречу с Болгарией едва ли можно считать серьезной проверкой на прочность. Большую часть встречи именно российские футболисты контролировали мяч. 12 июня в поединке с бельгийцами такой роскоши ждать не придется.

«К матчу с Бельгией будем намного свежее», — убежден Черчесов.

По его мнению, в матче с Болгарией российской сборной «не хватило заряженности». С 7 июня команда закроется в Новогорске. Надо думать, на подзарядку перед стартом Евро.

Одним из важных качеств тренера сборной следует назвать умение нивелировать негатив. Хотя бы в ходе общения с прессой. Журналистов Черчесов, казалось бы, давно приручил. А вот с болельщиками сложнее. По традиции, товарищеские встречи воспринимаются частью фанатов как итоговый смотр войск, генеральная репетиция перед парадом. Неубедительная игра в них сопровождаются шквалом критики. В частности, совсем нелестно о матче с Болгарией высказался актер и болельщик со стажем Михаил Боярский

«Даже не могу назвать это натужным матчем. Это не игра. С такой игрой с Бельгией встречаться не стоит, даже мечтать о победе нельзя», — отрезал он. И добавил.

Чем богаты

И если в обороне отечественной команды без Кудряшова наметились трудности, то в атакующей линии напротив, у россиян в кои-то веки наблюдается даже глубина состава.

В представлении команд-участниц Евро портал WhoScored указывает Артема Дзюбу в качестве главного оружия команды Черчесова. Форвард «Зенита» триумфально провел сезон в чемпионате страны, наколотив 20 мячей и застолбив первое место в гонке бомбардиров.

Роль Дзюбы в игре национальной команды — таргетмэн. Габаритный форвард, умеющий зацепиться за мяч, и обыграться с партнером под давлением оппозиции. 12 июня ему точно будет с кем потолкаться. Впрочем, не Дзюбой единым сильна атака российской команды. Вместо Артема по ходу матча в игру может вступить и Соболев . На его счету 14 голов в завершившемся сезоне РПЛ. При этом Александр вполне может дублировать функции основного форварда.

Матчи с Польшей и Болгарией пропустил Денис Черышев , ярко проявивший себя на ЧМ-2018. Тренерский штаб уверяет, что хавбек тренируется вместе со всеми и набирает кондиции. Не исключено, что Евро для 30-летнего полузащитника станет шансом перезапустить карьеру. В минувшем сезоне в «Валенсии» Черышев провел лишь 13 матчей в Ла Лиге и не отметился забитыми мячами. Местные СМИ утверждают, что испанский клуб и вовсе готов расстаться с россиянином. Евро для Черышева — отличная возможность напомнить о себе. Главное, чтобы хавбека не подвело здоровье.

Если в матче с бельгийцами российской сборной скорее всего придется играть вторым номером, то уже в двух оставшихся матчах группового этапа Головин и компания вполне смогут себя проявить. После встречи с фаворитом квартета, отечественным футболистам предстоят поединки с финнами и датчанами.

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Сборная России уже выступала на Евро если не в более сильном, то в куда более статусном составе. В 2012 году тогдашние бронзовые призеры при всех шансах потерпели крах, оставив после себя грустное откровение Андрея Аршавина