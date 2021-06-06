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«С такой игрой нельзя мечтать о победе» Чемпионат Европы по футболу стартует через неделю. Чего ждать от сборной России?

Lenta.ru
6 июня 2021
Уже 12 июня сборная России по футболу стартует на чемпионате Европы. В первой же встрече команде Станислава Черчесова предстоит схватка с одной из сильнейших сборных континента, бельгийцами. Как отечественные футболисты провели заключительный контрольный матч перед Евро и какую команду нам ждать? Разбиралась «Лента.ру».
«С такой игрой нельзя мечтать о победе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Нет проблем?
Долгожданный чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Сборную России, на фоне неудачи команды Станислава Черчесова в Лиге наций, эксперты как претендента на медали, казалось бы, и не рассматривают.
Шансы россиян на юбилейном Евро, часть матчей которого пройдет в Санкт-Петербурге, по оценке букмекеров, и вовсе мизерные. Впрочем, статус темной лошадки предполагает куда меньшее давление на игроков. В скоротечных турнирах — даже это немаловажно.
Тренерский штаб Станислава Черчесова консервативен, действует по старому и проверенному принципу — не нужно ломать то, что работает. Состав российской команды не слишком отличается от того, что выстрелил на домашнем чемпионате мира-2018. Главный тренер до последнего удерживает в обойме проверенных бойцов.
По-прежнему левый фланг бороздит нестареющий Юрий Жирков. Защитнику в августе стукнет уже 38. Черчесов в этом проблемы не видит. Впрочем, для наставника сборной не существует и самого слова «проблема» — оно входит в его знаменитый стоп-лист.
Еще в апреле Черчесов понимал, что на сборы перед Евро пригласит Жиркова. Собственно, главный тренер российской сборной публично признал безальтернативность в данном вопросе. «Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам бумага и ручка, напишите фамилию. Вот реально, сейчас, а не потенциально», — риторически заметил Черчесов в беседе с «Чемпионат.com». После того, как Жирков отпахал вдоль бровки в последней товарищеской игре перед Евро, Черчесов только утвердился в своем мнении относительно ветерана сборной.
«Жирков будет способен не только 90 минут отыграть 12-го, но и 16-го, и 21-го. Мы давали ему на сборах работать, все видели его уровень — мы не можем от такого человека отказываться», — заявил он.
Казалось, будь по-прежнему активен даже Сергей Игнашевич — и ему нашлось бы место в команде Черчесова. Собственно, тренер пытался вернуть в обойму национальной команды и Игоря Акинфеева. О разговоре с голкипером ЦСКА упоминал сам Черчесов.
Говорит ли это о том, что отечественная земля обеднела футбольными талантами? Едва ли. Скорее о том, что резкая перестройка здания сборной едва ли в планах Станислава Саламовича. Его контракт рассчитан до 2024 года и этот период вмещает в себя и Евро, и чемпионат мира в Катаре. Брать на себя роль прораба этой самой перестройки с непредсказуемым результатом наставнику навряд ли хочется. А вот провести тонкую настройку ради результата здесь и сейчас — это и есть кредо Черчесова.
Менять проверенные сочетания могут заставить только непредвиденные случаи. Перед контрольной встречей с Болгарией травму получил Федор Кудряшов — повредил икроножную мышцу во время разминки. Тренерский штаб объявил, что игрок может и вовсе пропустить турнир. При игре в три защитника потеря основного центрдефа — настоящая головная боль для тренерского штаба. Однако отходить от схемы Черчесов не стал. Оборона команды на старте поединка с болгарами выглядела следующим образом: Семенов — Джикия — Баринов. Для последнего, прежде всего опорника, эксперимент продлился до 51-й минуты. Вынужденная замена: вместо Дмитрия на поле вышел Игорь Дивеев, для которого игра на этой позиции более привычна.
Сам матч российская сборная выиграла с минимальным счетом: решающий удар с 11-метровой отметки нанес нападающий «Спартака» Александр Соболев. При этом встречу с Болгарией едва ли можно считать серьезной проверкой на прочность. Большую часть встречи именно российские футболисты контролировали мяч. 12 июня в поединке с бельгийцами такой роскоши ждать не придется.
«К матчу с Бельгией будем намного свежее», — убежден Черчесов.
По его мнению, в матче с Болгарией российской сборной «не хватило заряженности». С 7 июня команда закроется в Новогорске. Надо думать, на подзарядку перед стартом Евро.
Одним из важных качеств тренера сборной следует назвать умение нивелировать негатив. Хотя бы в ходе общения с прессой. Журналистов Черчесов, казалось бы, давно приручил. А вот с болельщиками сложнее. По традиции, товарищеские встречи воспринимаются частью фанатов как итоговый смотр войск, генеральная репетиция перед парадом. Неубедительная игра в них сопровождаются шквалом критики. В частности, совсем нелестно о матче с Болгарией высказался актер и болельщик со стажем Михаил Боярский.
«Даже не могу назвать это натужным матчем. Это не игра. С такой игрой с Бельгией встречаться не стоит, даже мечтать о победе нельзя», — отрезал он. И добавил.
Чем богаты
И если в обороне отечественной команды без Кудряшова наметились трудности, то в атакующей линии напротив, у россиян в кои-то веки наблюдается даже глубина состава.
В представлении команд-участниц Евро портал WhoScored указывает Артема Дзюбу в качестве главного оружия команды Черчесова. Форвард «Зенита» триумфально провел сезон в чемпионате страны, наколотив 20 мячей и застолбив первое место в гонке бомбардиров.
Роль Дзюбы в игре национальной команды — таргетмэн. Габаритный форвард, умеющий зацепиться за мяч, и обыграться с партнером под давлением оппозиции. 12 июня ему точно будет с кем потолкаться. Впрочем, не Дзюбой единым сильна атака российской команды. Вместо Артема по ходу матча в игру может вступить и Соболев. На его счету 14 голов в завершившемся сезоне РПЛ. При этом Александр вполне может дублировать функции основного форварда.
Не менее заметным в составе российской сборной обещает стать и Александр Головин, который по-настоящему освоился в «Монако». В прошедшем сезоне атакующий полузащитник провел 25 матчей и отметился шестью забитыми мячами в составе монегасков. О взаимопонимании на поле с Головиным говорит и другой легионер российской сборной — Алексей Миранчук. Для дебютного сезона новичок «Аталанты» неплохо себя проявил, забив семь голов в 31 матче команды во всех турнирах. Именно эту пару — Головин и Миранчук — британский The Guardian видит главным креативным центром российской сборной. Впрочем, Черчесову и в средней линии будет кем освежить игру. К примеру, тренер может бросить в бой Рифата Жемалетдинова из «Локомотива».
Матчи с Польшей и Болгарией пропустил Денис Черышев, ярко проявивший себя на ЧМ-2018. Тренерский штаб уверяет, что хавбек тренируется вместе со всеми и набирает кондиции. Не исключено, что Евро для 30-летнего полузащитника станет шансом перезапустить карьеру. В минувшем сезоне в «Валенсии» Черышев провел лишь 13 матчей в Ла Лиге и не отметился забитыми мячами. Местные СМИ утверждают, что испанский клуб и вовсе готов расстаться с россиянином. Евро для Черышева — отличная возможность напомнить о себе. Главное, чтобы хавбека не подвело здоровье.
Если в матче с бельгийцами российской сборной скорее всего придется играть вторым номером, то уже в двух оставшихся матчах группового этапа Головин и компания вполне смогут себя проявить. После встречи с фаворитом квартета, отечественным футболистам предстоят поединки с финнами и датчанами.
***
Сборная России уже выступала на Евро если не в более сильном, то в куда более статусном составе. В 2012 году тогдашние бронзовые призеры при всех шансах потерпели крах, оставив после себя грустное откровение Андрея Аршавина.
«Ваши ожидания — это ваши проблемы». Стоит ли теперь создавать себе проблемы, когда можно просто поддержать команду?
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