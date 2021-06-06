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«Спартак» назначил Мележикова новым гендиректором клуба

RT на русскомиещё 8
6 июня 2021
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков назначен на должность генерального директора клуба.
«Спартак» назначил нового гендиректора
Фото: ТАССТАСС
Об этом говорится на официальном сайте клуба, где он теперь указан как генеральный директор.
Мележиков занимал должность директора по безопасности с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года, а уже в декабре был назначен управляющим директором.
Ранее Газизов отреагировал на обвинения Салиховой в агентских играх в «Спартаке».
Футбол,Евгений Мележиков,Спартак,
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