Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Похоже, Жирков уходит из «Зенита». Закончит карьеру после Евро?

Чемпионат.comиещё 1
6 июня 2021
Но у игрока сборной России есть варианты. Может, увидим его даже в ФНЛ!
Жирков может покинуть "Зенит"
Фото:  ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»
«Зенит», по имеющейся информации, не стал продлевать контракт с Юрием Жирковым. Это значит, что 37-летний хавбек-универсал покидает Санкт-Петербург свободным агентом после 5,5 лет выступлений за сине-бело-голубых. Возможно, он закончит карьеру по окончании Евро-2020, но не исключено, что мы ещё увидим Жиркова на футбольном поле, ведь у него, как говорят, есть предложения от нескольких клубов РПЛ.
Когда Юрий переходил в «Зенит» из московского «Динамо» летом 2016-го за смешную для российского трансферного рынка сумму в 640 тыс., вряд ли он бы и сам поверил, что задержится в новой команде на 5,5 лет. Столько Жирков отыграл только за ЦСКА, а в остальные периоды своей карьеры менял клубы примерно раз в два года – «Челси», «Анжи», «Динамо». Но и Юрий, и вся его семья прикипели к Северной столице. Это чувствуется и по свежей публикации жены Жиркова Инны в «Инстаграме». Она, по сути, подтвердила уход мужа из «Зенита»:
«Санкт-Петербург, я не прощаюсь, я обязательно вернусь! В моей жизни было много переездов, их трудно сосчитать. Но этот – самый сложный! Сложный не только физически, но и морально. Почти 6 лет мы всей семьёй жили в самом красивом городе. Я очень рада, что так случилось, ведь Питер подарил мне прекрасных друзей. Я буду очень скучать, пишу и плачу, хотя и понимаю, что совсем скоро вернусь, так как 12 июня игра сборной России. Но вернусь я уже в качестве гостя, а не домой».