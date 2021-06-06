Жирков может покинуть "Зенит"

Когда Юрий переходил в «Зенит» из московского «Динамо»
летом 2016-го за смешную для российского трансферного рынка сумму в 640 тыс., вряд ли он бы и сам поверил, что задержится в новой команде на 5,5 лет. Столько Жирков отыграл только за ЦСКА
, а в остальные периоды своей карьеры менял клубы примерно раз в два года – «Челси», «Анжи», «Динамо». Но и Юрий, и вся его семья прикипели к Северной столице. Это чувствуется и по свежей публикации жены Жиркова Инны в «Инстаграме». Она, по сути, подтвердила уход мужа из «Зенита»: