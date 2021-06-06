Экс-футболист сборной Украины пригрозил взяться оружие в случае войны

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По мнению спортсмена, пойти воевать добровольцем - это подвиг. Сам он на такое не способен, признался футболист.

«Если понадобиться защищать семью, если все это будет вот здесь, я готов взять оружие», - сказал Худжамов.

Он рассказал, что у него есть оружие, полученное легальным путем.

Футболист также выразил сожаление о смерти «слишком многих» солдат из-за «дурацких решений руководства армии». Спортсмен отметил, что ему не хотелось бы потерять жизнь из-за того, что «у кого-то не хватает знаний в голове».