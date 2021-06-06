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Экс-футболист сборной Украины пригрозил взяться оружие в случае войны

Ювелина Бернст
6 июня 2021
Бывший голкипер сборной Украины по футболу Рустам Худжамов рассказал, готов ли воевать, передает YouTube-канал SportArena.
Экс-футболист сборной Украины пригрозил взяться оружие в случае войны
Фото:  www.fcmariupol.com www.fcmariupol.com
По мнению спортсмена, пойти воевать добровольцем - это подвиг. Сам он на такое не способен, признался футболист.
«Если понадобиться защищать семью, если все это будет вот здесь, я готов взять оружие», - сказал Худжамов.
Он рассказал, что у него есть оружие, полученное легальным путем.
Футболист также выразил сожаление о смерти «слишком многих» солдат из-за «дурацких решений руководства армии». Спортсмен отметил, что ему не хотелось бы потерять жизнь из-за того, что «у кого-то не хватает знаний в голове».
Худжамов за карьеру выступал за киевское «Динамо», «Закарпатье», «Харьков», донецкий «Шахтер», «Металлург», «Заря», «Мариуполь» и другие команды. В 2020 году он завершил карьеру футболиста
Футбол,Рустам Худжамов,Металлург,Динамо,
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