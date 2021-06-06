Сергей Ребров назначен главным тренером "Аль-Айна"

4 июня стало известно, что Ребров покинул пост главного тренера венгерского "Ференцвароша". 47-летний украинский специалист работал в клубе с лета 2018 года. За это время он привел команду к трем чемпионским званиям и вместе с ней впервые за 25 лет вышел в групповую стадию Лиги чемпионов.