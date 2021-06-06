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Сергей Ребров назначен главным тренером "Аль-Айна"

Rusfootballиещё 4
20 часов назад
Украинский тренер Сергей Ребров стал новым наставником клуба из ОАЭ "Аль-Айн". Детали соглашения между сторонами не уточняются.
Сергей Ребров назначен главным тренером "Аль-Айна"
Фото: Getty ImagesGetty Images
4 июня стало известно, что Ребров покинул пост главного тренера венгерского "Ференцвароша". 47-летний украинский специалист работал в клубе с лета 2018 года. За это время он привел команду к трем чемпионским званиям и вместе с ней впервые за 25 лет вышел в групповую стадию Лиги чемпионов.
Будучи футболистом, Ребров выступал за киевское "Динамо", "Тоттенхэм", казанский "Рубин", а также сборную Украины.
Источник: пресс-служба ФК "Аль-Айн"
Футбол,Сергей Ребров,Динамо,
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