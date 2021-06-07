Закончит карьеру? Что будет с Жирковым после Евро-2020

По словам Романова, Жирков, возможно, закончит карьеру по окончании чемпионата Европы, вместе с тем футболист может еще "попылить" на российских полях, ведь у него, как говорят, есть предложения от нескольких клубов РПЛ.

Автор напоминает, что Жирков перешел в "Зенит" из московского "Динамо" летом 2016-го за смешную для российского трансферного рынка сумму в 640 тыс. Тогда футболист вряд ли бы и сам поверил, что задержится в новой команде на пять с половиной лет. Такой же срок Жирков провел в ЦСКА , а в других клубах - «Челси», «Анжи», «Динамо» - выступал не более двух лет. Романов отмечает, что "и Юрий, и вся его семья прикипели к Северной столице".

Об уходе Жиркова из "Зенита" в соцсети Instagram писала его супруга Инна, признавшись, что ее семье будет сложно попрощаться с таким красивым городом, как Санкт-Петербург.

«Санкт-Петербург, я не прощаюсь, я обязательно вернусь! В моей жизни было много переездов, их трудно сосчитать. Но этот – самый сложный! Сложный не только физически, но и морально. Почти 6 лет мы всей семьёй жили в самом красивом городе. Я очень рада, что так случилось, ведь Питер подарил мне прекрасных друзей. Я буду очень скучать, пишу и плачу, хотя и понимаю, что совсем скоро вернусь, так как 12 июня игра сборной России. Но вернусь я уже в качестве гостя, а не домой».

После перехода в "Зенит" даже такому классному и опытному игроку как Жирков пришлось доказывать свое право на место в составе петербургского клуба, а также столкнуться с хейтом фанатов. Болельщики сине-бело-голубых недружелюбно встретили новичка, выступавшего ранее за принципиальных соперников санкт-петербургского клуба, напоминает журналист.

РИА Новости

«Было смешно при первой игре Юры на «Петровском». Он меня спрашивает перед матчем: «Меня будут фигачить?». Я ему отвечаю, чтобы даже не сомневался в этом. Он-то надеялся проскочить. И вот пятая минута, и началось. Запели: «Та-ра-ра-ра-рам ». Я к нему поворачиваюсь и смеюсь: «Ну что, проскочил?», - говорил о дебюте Жиркова за "Зенит" его партнер по команде Артем Дзюба.

В результате в ходе первого матча Жиркова за "Зенит" фанаты исполнили четыре песни оскорбительного содержания в его адрес, за что, кстати, КДК РФС оштрафовал клуб на 10 тыс. рублей.

Но вскоре Жирков своей игрой стал завоёвывать уважение болельщиков, пишет Романов. С клубом из Петербурга защитник завоевал три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубках страны. "Его ценили все тренеры команды, начиная с Виллаш-Боаша и заканчивая Сергеем Семаком ", отметил Романов.

При этом в 2021 году Юрий сыграл очень мало времени за "Зенит". Он попал в основу в кубковом матче с «Арсеналом» (1:2) в феврале, а в РПЛ вышел на поле только в двух завершающих матчах сезона, когда команда обеспечила себе чемпионство.

Говоря о дальнейших перспективах, Жирков допускал, что может завершить карьеру в команде из своего родного города - "Тамбове". Помимо этого, он признавался в симпатиях к "Балтике" из Калиниграда, где родилась супруга футболиста. "Символично, что в 30-м туре РПЛ Юрий поучаствовал в последнем матче в истории «Тамбова», который прекратил существование в своём нынешнем виде. Если и для Жиркова это заключительный матч в клубной карьере, то с символизмом будет перебор", пишет Романов.

По мнению автора, если Жирков захочет на старости футбольных лет «попылить» там, где мечтал, то у него останется только вариант с "Балтикой", играющей в настоящее время в ФНЛ.

Несколько лет назад Жирков уже говорил о завершении карьеры. Тогда футболист, извесный тем, что коллекционирует военные трофеи, технику и другие предметы, связанные с войной, рассказал о мечте организовать музей.

«После завершения карьеры первым делом всё-таки организую музей по Второй мировой войне Буду сидеть на кассе и продавать билеты. Или экскурсии водить, ха-ха!» – говорилЖирков.