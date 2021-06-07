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Министерство юстиции Швейцарии предостерегло УЕФА и ФИФА от санкций к «Реалу», «Барсе» и «Ювентусу»

Sports.ru
4 часа назад
Швейцарское министерство юстиции заступилось за три клуба, оставшихся в Суперлиге – «Реал», «Барселону» и «Ювентус».
Минюст Швейцарии предостерег УЕФА и ФИФА от санкций к «Реалу», «Барсе» и «Ювентусу»
Фото: Sports.ruSports.ru
Ведомство предостерегло ФИФА и УЕФА от наложения санкций на эти клубы, направив им официальное уведомление.
Напомним, ранее было открыто дисциплинарное дело в отношении этих клубов, а в УЕФА не отрицали, что существует вероятность их исключения из еврокубков.
Футбол,Минюст РФ,Реал,УЕФА,
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