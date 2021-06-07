Чорлука войдёт в тренерский штаб «Локомотива»

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с железнодорожниками он становился чемпионом России (2017/18), четыре раза выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоёвал Суперкубок страны (2019).