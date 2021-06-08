Полуфиналист ЧМ-2002 Ю Сан Чхоль умер от рака

Ушел из жизни бывший полузащитник сборной Южной Кореи Ю Сан Чхоль, сообщает AFP со ссылкой на местную федерацию футбола.
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Ю Сан Чхоль, который помог своей национальной команде дойти до полуфинала чемпионата мира в 2002 году, умер в возрасте 49 лет из-за рака поджелудочной железы.
За сборную Южной Кореи Ю Сан Чхоль провел 124 матча и забил 18 мячей. По итогам ЧМ-2002 футболист был включен в сборную лучших игроков турнира.
После завершения карьеры Ю Сан Чхоль работал тренером на родине, а в 2019 году ему диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии.