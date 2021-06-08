Джорджевич покинет "Локомотив"

«Локомотив»
и нападающий Лука Джорджевич
расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"ФК "Локомотив"
В «Локомотив» Джорджевич перешел в августе 2019 года из «Зенита». По данным СМИ, сумма трансфера составила около 2,5 млн евро.
В составе железнодорожников черногорский форвард провел всего 5 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
В октябре прошлого года Джорджевич перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды. В прошедшем сезоне 26-летний футболист в 14 матчах забил 2 мяча и сделал 2 голевых передачи.