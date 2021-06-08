Джорджевич покинет "Локомотив"

Фото: ФК "Локомотив" ФК "Локомотив"

В «Локомотив» Джорджевич перешел в августе 2019 года из «Зенита». По данным СМИ, сумма трансфера составила около 2,5 млн евро.

В составе железнодорожников черногорский форвард провел всего 5 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.