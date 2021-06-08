Хвича подтвердил переговоры с "Лидсом"

Для меня в этом возрасте самое важное — игровое время. Когда я получаю его больше, мое сердце трепещет. В каждой сильной команде высокая конкуренция, и для меня это будет хорошо. Я абсолютно уверен в себе и сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну», — заявил Хвича.