Хвича подтвердил переговоры с "Лидсом"

Для меня в этом возрасте самое важное — игровое время. Когда я получаю его больше, мое сердце трепещет. В каждой сильной команде высокая конкуренция, и для меня это будет хорошо. Я абсолютно уверен в себе и сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну», — заявил Хвича.
В сезоне-2020/21 Кварацхелия сыграл в 23 матчах РПЛ, в которых отметился 4 голами и 8 голевыми передачами. Хвича второй сезон подряд был признан лучшим молодым игроком лиги. Контракт 20-летнего грузина с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.