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Хвича назвал клуб АПЛ, с которым велись переговоры о трансфере

Sport24иещё 5
1 час назад
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» подтвердил факт переговоров с «Лидсом».
Хвича подтвердил переговоры с "Лидсом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На данном этапе я ничего не могу подтвердить, но переговоры ведутся со многими клубами. Все в решающей фазе. Переговоры с «Лидсом» велись и могут продолжаться снова. Я не люблю гово
Для меня в этом возрасте самое важное — игровое время. Когда я получаю его больше, мое сердце трепещет. В каждой сильной команде высокая конкуренция, и для меня это будет хорошо. Я абсолютно уверен в себе и сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну», — заявил Хвича.
В сезоне-2020/21 Кварацхелия сыграл в 23 матчах РПЛ, в которых отметился 4 голами и 8 голевыми передачами. Хвича второй сезон подряд был признан лучшим молодым игроком лиги. Контракт 20-летнего грузина с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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