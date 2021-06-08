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Источник: Тедеско провёл переговоры с «Фенербахче»

RT на русскомиещё 5
8 минут назад
Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче».
Тедеско провёл переговоры с «Фенербахче»
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает Fotomac. По информации источника, 35-летний немецкий специалист уже провел переговоры. Также на пост претендует бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру.
Тедеско покинул «Спартак» по окончании сезона-2020/21. В прошлом сезоне московский клуб занял второе место в Российской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что Тедеско является кандидатом на пост главного тренера «Наполи».
Футбол,Луиш Каштру,Доменико Тедеско,Спартак,
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