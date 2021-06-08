"Реал" отказался от идеи купить Мбаппе

Руководство мадридского "Реала" больше не верит, что клубу удастся купить нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает AS.

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По сведениям источника, в королевском клубе уже смирились, что данный трансфер не удастся осуществить. На руководителей "Реала" повлияли слова президента парижан Нассера Аль-Хелайфи, который заявил, что Мбаппе не уйдет из ПСЖ.

При этом в "Реале" надеются, что форвард не будет продлевать с ПСЖ контракт, который истекает через год. Таким образом, Мбаппе можно будет подписать бесплатно.