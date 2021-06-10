«Ювентус» продлил аренду Мораты

Нападающий Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», продолжит играть за «Ювентус». Старая синьора воспользовалась пунктом и продлила аренду футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

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Ожидается, что официально о продлении соглашения будет объявлено перед матчем Испания — Швеция на чемпионате Европы. Встреча состоится 14 июня. Начало — в 22:00 мск.