Сарри возглавил «Лацио»

Напомним, предыдущим тренером «Лацио» был Симоне Индзаги. После окончания прошедшего сезона специалист согласовал с клубом новый контракт, однако затем передумал и подал в отставку. Спустя некоторое время он возглавил ставший чемпионом «Интер», откуда ушёл Антонио Конте.

Сарри находился без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы завоевали титул чемпионов Италии. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял лондонский «Челси», с которым стал обладателем Кубка Лиги Европы. До этого Сарри тренировал «Наполи», «Эмполи» и другие итальянские команды.