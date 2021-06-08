"Шахтер" отказался отпустить Соломона в "Арсенал"

Как сообщает украинский журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе на YouTube-канале FootballHub, "Шахтер" ответил отказом на предложение "Арсенала" продать полузащитника Манора Соломона.

Фото: Instagram Instagram

По информации источника, в украинском клубе рассчитывают, что смогут продать игрока дороже. Его контракт истекает в 2023 года. При этом Соломон не планирует продлевать соглашение.