В Азербайджане объяснили отказ в аккредитации журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020

Вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедовобъяснил причину отказа в аккредитации российского журналиста телеканала "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна.
"Этот человек на протяжении многих лет неоднократно незаконно посещал оккупированные земли Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана", — сказал Мамедов.
При этом функционер отметил, что для решения сложившейся ситуации Арустамяну необходимо обратиться непосредственно в УЕФА, под флагом которой состоится предстоящий турнир.
Напомним, ранее блогер Василий Уткин сообщил, что Нобель Арустамян не сможет работать на Евро-2020. Журналисту отказали в аккредитации на турнир в оргкомитете Азербайджана — одной из стран-хозяек чемпионата Европы — 2020.