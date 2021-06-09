В Азербайджане объяснили отказ в аккредитации журналиста Нобеля Арустамяна на Евро-2020

"Этот человек на протяжении многих лет неоднократно незаконно посещал оккупированные земли Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана", — сказал Мамедов.