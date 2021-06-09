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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу

Спорт-Экспрессиещё 4
2 часа назад
Как стало известно «СЭ», «Зенит» предпримет еще одну попытку выкупить трансфер полузащитника Николы Влашича у ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за 23-летнего хорватского футболиста 25 миллионов евро.
«Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев© РИА Новости / Григорий Сысоев
Осенью 2020-го сине-бело-голубые уже предлагали аналогичную сумму московской команде за Влашича. Тогда армейцы ответили отказом.
В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с красно-синими действует до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.
В мае появилась информация, что «Милан» и ряд других итальянских клубов претендуют на Влашича.
Никола Влашич вместе со сборной Хорватии примет участие в чемпионате Европы-2020 по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
Футбол,Никола Влашич,ЦСКА,Зенит,
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