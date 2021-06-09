Трансферы и слухи: Куарежма может перейти в «Крылья Советов», «Динамо» подпишет Лаксальта из «Милана»

Что в России
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«Динамо» прорабатывает несколько трансферов из Серии А
Пара инсайдов от авторитетного журналиста Николо Скиры:
- Диего Лаксальту бело-голубые предлагают контракт до лета 2025 года. Соглашение уругвайца с «Миланом» действует до лета 2022 года. Прошедший сезон защитник провел в аренде в «Селтике». Три года назад россонери заплатили за Лаксальта 19 миллионов евро.
- Также клуб ведет переговоры о переходе Диего Година из «Кальяри». Если сделка сорвется, то «Динамо» планирует активировать запасной вариант с приглашеним 26-летнего защитника «Вероны» Корая Гюнтера.
Моуринью рассматривает вариант с покупкой Азмуна
По информации Corriere dello Sport, иранский форвард «Зенита»
рассматривается «Ромой» в качестве альтернативы нападающему «Торино» Андреа Белотти
, о переходе которого римский клуб пока не может договориться. Отмечается, что именно Моуринью предложил директору «Ромы» Тьягу Пинту изучить кандидатуру 26-летнего Азмуна.
- Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, в 83 матчах за петербургскую команду он забил 52 мяча. Контракт Сердара истекает летом следующего года.
Матео Барац станет игроком «Сочи», сообщает хорватский портал Germanijak.hr.
По данным источника, у 26-летнего хорвата завершился контракт с австрийским клубом, и он принял предложение «Сочи». Стороны уже договорились о трехлетнем соглашении.
- В прошлом сезоне чемпионата Австрии Барац провел 27 матчей и отличился результативной передачей.
Победитель Евро-2016 в составе сборной Португалии Рикарду Куарежма, выступавший за «Барселону», «Интер», «Порту», «Челси» и «Бешикташ», может перейти в «Крылья Советов
», сообщает «КП-Самара».
По информации источника, приглашение футболиста лоббирует полузащитник самарского клуба Рикарду Алвеш, который является близким другом Куарежмы.
При этом в мае 37-летний полузащитник записал обращение к футболистам «Крыльев Советов», поддержав их перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против московского «Локомотива»
.
Прямо сейчас Куарежма выступает за португальский клуб «Витория Гимарайнш».
Смольников ушел из «Краснодара»
Клуб официально подтвердил, что стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который был рассчитан до следующего лета.
32-летний россиянин пополнил состав «быков» в начале прошлого сезона. В 23 матчах чемпионата России Смольников сделал 2 результативные передачи.
Смольников — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.
Главное в Европе
Тедеско договаривается с «Фенербахче»
Как сообщает турецкий источник fotomac.com.tr, клубу было предложено два варианта коучей со стороны агентов — Тедеско и бывшего тренера «Шахтера» Луиша Каштру. С немецким специалистом руководство стамбульцев уже провело встречу.
- Тедеско покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона, заняв второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем сезоне москвичи выступят в квалификации Лиги чемпионов.
- «Фенербахче» стал третьим в чемпионате Турции в прошлом сезоне, уступив по два очка «Бешикташу» (чемпиону) и «Галатасараю» (вице-чемпиону).
- 26 марта команду покинул Эрол Булут из-за низких результатов клуба, до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера был Эмре Белозоглу.
«ПСЖ» предлагает за Хакими 60 млн евро и нескольких футболистов
«ПСЖ» продолжает попытки заполучить защитника «Интера». Миланцы готовы продать 22-летнего футболиста, но просят не менее 80 млн евро. Парижане пытаются сбить цену.
Как сообщает Le10sport.com, французы предлагают 60 млн евро, а также включить в сделку одного или нескольких футболистов. Их имена не называются. Напомним, что в сентябре 2020 года «Интер» заплатил «Реалу»
за Хакими 45 млн.
Сам Ашраф Хакими договорился с парижанами о личных условиях и готов отвергнуть все остальные предложения.
Еще одним новичком «ПСЖ» станет Джанлуиджи Доннарумма — клуб согласовал с вратарем сборной Италии контракт до 2026 года с окладом в 12 миллионов евро, но ближайший сезон Джиджи проведет в аренде, так как первым номером парижан останется Кейлор Навас.
Первый трансфер Моуринью — Джака
«Рома» близка к приобретению полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки. По данным Calciomercato, стороны намерены закрыть сделку до конца недели. В услугах игрока сборной Швейцарии был лично заинтересован Жозе Моуринью.
- «Арсеналу» также нужна продажа Джаки — клубу необходимы средства для покупки полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
- В сезоне-2020/21 28-летний Джака принял участие в 45 матчах за «Арсенал», забил 1 гол и выполнил 2 ассиста.