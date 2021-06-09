Трансферы и слухи: Куарежма может перейти в «Крылья Советов», «Динамо» подпишет Лаксальта из «Милана»

Что в России

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«Динамо» прорабатывает несколько трансферов из Серии А

Диего Лаксальту бело-голубые предлагают контракт до лета 2025 года. Соглашение уругвайца с «Миланом» действует до лета 2022 года. Прошедший сезон защитник провел в аренде в «Селтике». Три года назад россонери заплатили за Лаксальта 19 миллионов евро.

Также клуб ведет переговоры о переходе Диего Година из «Кальяри». Если сделка сорвется, то «Динамо» планирует активировать запасной вариант с приглашеним 26-летнего защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Пара инсайдов от авторитетного журналиста Николо Скиры:

Моуринью рассматривает вариант с покупкой Азмуна

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, в 83 матчах за петербургскую команду он забил 52 мяча. Контракт Сердара истекает летом следующего года. По информации Corriere dello Sport, иранский форвард «Зенита» рассматривается «Ромой» в качестве альтернативы нападающему «Торино» Андреа Белотти , о переходе которого римский клуб пока не может договориться. Отмечается, что именно Моуринью предложил директору «Ромы» Тьягу Пинту изучить кандидатуру 26-летнего Азмуна.

«Сочи» ведет защитника «Рапида»

Матео Барац станет игроком «Сочи», сообщает хорватский портал Germanijak.hr.

В прошлом сезоне чемпионата Австрии Барац провел 27 матчей и отличился результативной передачей. По данным источника, у 26-летнего хорвата завершился контракт с австрийским клубом, и он принял предложение «Сочи». Стороны уже договорились о трехлетнем соглашении.

Куарежма едет в Самару

Победитель Евро-2016 в составе сборной Португалии Рикарду Куарежма, выступавший за «Барселону», «Интер», «Порту», «Челси» и «Бешикташ», может перейти в « Крылья Советов », сообщает «КП-Самара».

По информации источника, приглашение футболиста лоббирует полузащитник самарского клуба Рикарду Алвеш, который является близким другом Куарежмы.

При этом в мае 37-летний полузащитник записал обращение к футболистам «Крыльев Советов», поддержав их перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против московского «Локомотива»

Прямо сейчас Куарежма выступает за португальский клуб «Витория Гимарайнш».

Смольников ушел из «Краснодара»

Клуб официально подтвердил, что стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который был рассчитан до следующего лета.

32-летний россиянин пополнил состав «быков» в начале прошлого сезона. В 23 матчах чемпионата России Смольников сделал 2 результативные передачи.

Смольников — трехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.

Главное в Европе

Тедеско договаривается с «Фенербахче»

Тедеско покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона, заняв второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем сезоне москвичи выступят в квалификации Лиги чемпионов.

«Фенербахче» стал третьим в чемпионате Турции в прошлом сезоне, уступив по два очка «Бешикташу» (чемпиону) и «Галатасараю» (вице-чемпиону).

26 марта команду покинул Эрол Булут из-за низких результатов клуба, до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера был Эмре Белозоглу. Как сообщает турецкий источник fotomac.com.tr, клубу было предложено два варианта коучей со стороны агентов — Тедеско и бывшего тренера «Шахтера» Луиша Каштру. С немецким специалистом руководство стамбульцев уже провело встречу.

«ПСЖ» предлагает за Хакими 60 млн евро и нескольких футболистов

«ПСЖ» продолжает попытки заполучить защитника «Интера». Миланцы готовы продать 22-летнего футболиста, но просят не менее 80 млн евро. Парижане пытаются сбить цену.

Как сообщает Le10sport.com, французы предлагают 60 млн евро, а также включить в сделку одного или нескольких футболистов. Их имена не называются. Напомним, что в сентябре 2020 года «Интер» заплатил «Реалу» за Хакими 45 млн.

Сам Ашраф Хакими договорился с парижанами о личных условиях и готов отвергнуть все остальные предложения.

Еще одним новичком «ПСЖ» станет Джанлуиджи Доннарумма — клуб согласовал с вратарем сборной Италии контракт до 2026 года с окладом в 12 миллионов евро, но ближайший сезон Джиджи проведет в аренде, так как первым номером парижан останется Кейлор Навас.

Первый трансфер Моуринью — Джака