Безумный трансфер: «ПСЖ» подписал Доннарумму на €12 млн в год и сразу отдает в аренду

Мино Райола снова подрывает трансферный рынок — спустя две недели после ухода из «Милана» агент нашел лучшему вратарю сезона в Серии А новый клуб.

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По информации журналиста Николо Скиры, Доннарумма в шаге от перехода в «ПСЖ». Клуб предложил киперу контракт до 2026 года с окладом в 12 миллионов (10 миллионов — базовая ставка, еще 2 миллиона прописаны в качестве бонусов). Таким образом, во Франции Джиджио заработает около 60 миллионов евро.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что парижане уверены, что сделка точно состоится, и уже запланировали проведение медосмотра прямо в расположении сборной Италии.

Последние трансферные детали сообщает французский L`Equipe: на переходе Доннаруммы настаивал спортивный директор «ПСЖ» Леонардно, который не хотел упускать возможность взять вратаря такого уровня бесплатно. Но сразу после подписания контракта «ПСЖ» отдаст Джиджио в аренду, так как Кейлор Навас останется в команде и будет первым номером в следующем сезоне, а появление Доннаруммы может привести к конфликту между вратарями.

Один из обсуждаемых вариантов аренды для Доннаруммы является «Рома». Итальянские медиа ранее сообщали, что с игроком связывался Жозе Моуринью.

Почему Доннарумма ушел из «Милана»?

— Людям трудно понять, что значит быть профессиональным футболистом, который в любой момент должен быть готов к смене клуба. Я знаю, что такие трансферы тяжело принять. Найти игроков, которые проводят в одной команде всю карьеру, становится все сложнее. Но давайте уважать тех, кто многое дал «Милану». Джиджио как раз из таких парней, и я желаю ему всего наилучшего.

За максимально уважительной формулировкой технического директора «Милана» — тяжелейшие переговоры клуба с Мино Райолой. Агент шантажировал клуб офферами на 10 миллионов евро, которые якобы были на руках, и требовал повторить эти условия, а также выплатить 20 миллионов евро в качестве агентских.

В «Милане» посчитали такие запросы неадекатно высокими. Клуб отправил финальное предложение Райоле около месяца назад и предлагал двухлетнее соглашение с окладом в 7 миллионов евро плюс 1 миллион в качестве бонуса. Так и не дождавшись ответа от Мино, «Милан» подписал голкипера «Лилля» Майка Меньяна (он обошелся клубу в 15 миллионов евро и будет получать 3 миллиона в год). По информации Джанлуки Ди Марцио, Доннарумма был шокирован, когда узнал об этом перед важнейшим матчем с «Аталантой».

Таким образом, клуб сэкономил не только на зарплате, но и на переподписании вратаря (Меньян обошелся в меньшую сумму, чем требовал Райола). И выбрал вариант с потерей талантливого голкипера — лишь бы не идти на условия Мино.

Тем более что четыре года назад у «Милана» уже был неприятный опыт с пролонгацией соглашения. Летом 2017-го «Милан» предлагал Доннарумме 4,5 миллиона евро, но после тяжелых переговоров Мино продавил свои условия: 6 миллионов евро для 18-летнего кипера, а также миллионный контракт для его брата Антонио.

Из-за тех разборок клуба с Райолой у Джиджио окончательно испортились отношения с болельщиками: в матче молодежного Евро они закидали вратаря фальшивыми долларами, а во время сезона призывали «убираться из клуба».