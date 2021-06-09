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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Барса» поставит Дембеле ультиматум. Он должен либо продлить контракт, либо уйти из клуба летом

Sports.ru
3 часа назад
«Барселона» хочет как можно скорее внести ясность в будущее полузащитника команды Усмана Дембеле.
«Барса» поставит Дембеле ультиматум
Фото: Sports.ruSports.ru
Представители француза, срок действующего контракта которого с клубом истекает летом 2022 года, не торопятся начинать переговоры по новому соглашению. Из-за этого каталонский клуб поставит Дембеле ультиматум: он должен либо согласиться на условия, выдвинутые «Барсой», либо объявить о том, что не станет подписывать соглашение. В таком случае «Барса» продаст его в это трансферное окно.
Каталонцы хотят, чтобы Дембеле остался в клубе, и чувствуют, что хавбек хотел бы продолжить выступления за «Барсу». В руководстве сине-гранатовых считают, что Дембеле может стать важным игроком для спортивного проекта, который выстраивается в «Барсе». Однако в клубе опасаются, что требования футболиста по зарплате будут слишком высокими, пишет Diario Sport.
В минувшем сезоне француз провел 30 матчей в Ла Лиге, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.
Футбол,Усман Дембеле,
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