«Барса» поставит Дембеле ультиматум

«Барселона» хочет как можно скорее внести ясность в будущее полузащитника команды Усмана Дембеле

Представители француза, срок действующего контракта которого с клубом истекает летом 2022 года, не торопятся начинать переговоры по новому соглашению. Из-за этого каталонский клуб поставит Дембеле ультиматум: он должен либо согласиться на условия, выдвинутые «Барсой», либо объявить о том, что не станет подписывать соглашение. В таком случае «Барса» продаст его в это трансферное окно.

Каталонцы хотят, чтобы Дембеле остался в клубе, и чувствуют, что хавбек хотел бы продолжить выступления за «Барсу». В руководстве сине-гранатовых считают, что Дембеле может стать важным игроком для спортивного проекта, который выстраивается в «Барсе». Однако в клубе опасаются, что требования футболиста по зарплате будут слишком высокими, пишет Diario Sport.